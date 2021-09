Colombia se convertirá en el primer Gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes en el mercado local en una oferta inicial este mes, según un funcionario del Ministerio de Hacienda.

La nación andina ofrecerá el 29 de setiembre al menos 500,000 millones de pesos (US$ 132 millones) en títulos con vencimiento en 10 años, dijo el director de Crédito Público, Cesar Arias , en una entrevista en video. Dependiendo de la demanda, el Gobierno podría vender hasta 750,000 millones de pesos, indicó.

Si bien Chile ha vendido deuda verde en el extranjero desde el 2019, y muchas empresas han seguido su ejemplo, es la primera vez que un Gobierno de la región ofrece este tipo de valores en el mercado local.

La venta en pesos permitirá al Gobierno reducir su riesgo cambiario y ayudará a allanar el camino para que otros emisores accedan al mercado local con ofertas verdes, sostuvo Arias.

“Queremos contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano en temas verdes”, dijo Arias . “Es muy importante que el soberano, con su poder de referenciamiento de construcción de curva de liquidez en los precios, contribuya al desarrollo de ese mercado” y ayude a fijar los precios.

Colombia planea vender este año hasta 2 billones de pesos de los bonos, conocidos como TES verdes, con lo que financiará proyectos de de saneamiento de aguas, transporte limpio y energías renovables, según Arias. Habrá más subastas el próximo año.

Bonos gemelos

Los TES verdes actuarán como un “gemelo” de la deuda nacional en pesos con vencimiento en el 2031, y estarán sujetos a las mismas regulaciones locales, manifestó Arias.

Los bonos verdes suelen ofrecer tasas levemente más bajas dada la fuerte demanda de inversiones con conciencia social. El rendimiento de los bonos en pesos a tasa fija de la nación con vencimiento en el 2031 se elevó a 7.27% el lunes.

Ayudados en parte por el apetito de los inversionistas por mayores rendimientos, los extranjeros compraron en agosto 4.1 billones de pesos netos de los valores en pesos del país, según Arias . La recuperación económica y el sólido respaldo de los legisladores al proyecto de ley tributaria del país que se espera se apruebe este mes también ayudaron, indicó.

Eso marca un quinto mes consecutivo de compras netas, pese a que la nación andina perdió su calificación de grado de inversión y se vio afectada por disturbios sociales a principios de este año.

Después de vender en enero US$ 1,600 millones netos en bonos en el mercado extranjero y US$ 3,000 millones en abril, al país le quedan entre US$ 750 millones y US$ 1,000 millones en ofertas de deuda internacional para este año, según Arias .

“Seremos muy tácticos en lo que resta del año”, dijo. “Afortunadamente, los mercados se han venido comportando de forma muy positiva tanto locamente como internacionalmente”.