La historia muestra que el colapso del 7% del peso chileno en las últimas dos semanas podría no ser suficiente para presionar al banco central a intervenir, ya que el Banco Central de Chile (BCCh) es mucho más resistente a las oscilaciones de divisas que la mayoría de los bancos centrales de América Latina, cuya última intervención cambiaria se registró en el 2011.

Desde que Chile adoptó un régimen cambiario de libre flotación en 1999, los funcionarios parecen evitar la intervención a menos que sea totalmente necesario. Desde entonces, el banco sintió la necesidad de intervenir solo en muy raras ocasiones, siendo la última en el 2011, después de que la moneda se apreciara sobre el 34% en los dos años anteriores. Esto marca una gran diferencia en comparación con otros pares latinoamericanos como Brasil, México y Argentina , cuyos bancos centrales están más dispuestos a tomar medidas.

En los últimos años, el peso ha registrado muchos períodos de depreciación rápida y el BCCh los tomó con calma. Incluso en el 2015, cuando la moneda cayó más del 15% en tres meses y hubo varios llamados a la intervención monetaria, el banco prefirió dejar que el mercado se ajustara como parte de un verdadero compromiso para un régimen de libre flotación.

Por supuesto, en esta ocasión y en las otras, el país no estaba semiparalizado por manifestantes que arman barricadas con el fin de impulsar una nueva constitución, una diferencia en la presión que se debe tomar en cuenta.

Además, Chile no mantiene muchas reservas de divisas disponibles para intervenir. Según los datos de septiembre del BCCh, el país solo tiene US$ 37,800 millones a su disposición. El banco central de Brasil, por el contrario, posee más de US$ 350,000 millones para controlar fluctuaciones bruscas de divisas.