Cobre y zinc trepan por aranceles entre EE.UU.-China menores a lo esperado

El cobre trepó a un máximo de tres semanas hoy alentado por la debilidad del dólar, luego de que una nueva ronda de aranceles comerciales entre China y Estados Unidos resultara menos severa de lo que se preveía.

China impondrá tarifas a bienes estadounidenses valuados en unos US$ 60,000 millones en represalia por aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos por valor de US$ 200,000 millones. Pero los cargos de Washington se fijaron en 10% por ahora, llegando a 25% a fin de año, en lugar de comenzar directamente en 25%.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) escaló a US$ 6,145 la tonelada, para luego operar estable a US$ 6,083. El zinc, en tanto, aumentaba 3% a US$ 2,420 tras su mayor salto en un mes.

"En cierto modo, los mercados ya había incorporado las malas noticias y, en todo caso, la noticia comercial fue levemente menos grave de lo que habíamos pensado", dijo Caroline Bain, analista de Capital Economic. "Todavía es demasiado pronto para hablar de esto como sostenible (...) parece ser una escalada de alivio después de todas las malas noticias".

Los precios de los metales industriales han caído este año, en gran parte debido a los temores de que la disputa comercial entre Estados Unidos y China pueda frenar el crecimiento económico mundial y debilitar la demanda.

China no participará en devaluaciones monetarias competitivas, destacó el primer ministro Li Keqiang, horas después de que su país tomara represalias comerciales sobre Estados Unidos en la guerra proteccionista que enfrenta a las dos economías más grandes del mundo.

El índice dólar bajaba 0.1%, mientras que los activos de riesgo como las acciones avanzaban a nivel global.

Los precios del aluminio caían 0.8% a US$ 2,018 por tonelada, mientras que el estaño subía 0.1% a US$ 19,000 y el níquel trepaba 1.4% a US$ 12,570 la tonelada.