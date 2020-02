Cobre y zinc caen a mínimos de casi tres años por temor a coronavirus

Los precios de los metales industriales tocaban nuevos mínimos de varios años el viernes, con el cobre y el zinc en sus niveles más débiles en más de tres años, ante el temor a una pandemia de coronavirus que erosionaría aún más la demanda de insumos básicos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 0.53% a US$ 5,583.50 la tonelada (1153 GMT), luego de haber cedido un 1% en la víspera.

Los precios del metal utilizado como una medición de la salud económica bajaron el miércoles hasta los US$ 5,574.5 la tonelada, su menor nivel desde el 4 de febrero, y acumulan un retroceso de más de un 10% desde mediados de enero.

En ese sentido, pese a que la situación en China se esta estabilizando, la demanda para la industria de la construcción no ha repuntado lo suficiente, según indicó Xiao Fu, jefe de estrategias de mercados de Bank of China International. “Los vientos en contra para los precios de los metales básicos podrían persistir en el corto plazo", indicó.

Y agregó que existe un impacto doble en los precios de las materias primas, “uno procede de la aversión al riesgo y el otro de los fundamentos del mercado, la lenta reanudación de la construcción en China".

El zinc a tres meses en la LME perdió inicialmente en el día hasta 2.1% a US$ 1,970.50 la tonelada, un piso no visto desde 2016, pero recortaba pérdidas más tarde a 0.3%, cotizando en US$ 2,006 la tonelada.

Entre otros metales industriales, el aluminio tocó un mínimo de 40 meses de US$ 1,665 la tonelada, antes de recortar pérdidas a 0.6% y cotizar en US$ 1,679.50.

Impacto de coronavirus

Países de tres continentes reportaron el viernes sus primeros casos del coronavirus, mientras el mundo se preparaba para una epidemia global y los inversores se deshacían de las acciones ante una marcada aversión a los activos de riesgo.

En China continental, el mayor consumidor mundial de metales, se reportaron 327 nuevos casos, la cifra más baja desde el 23 de enero, lo que llevaba a más de 78,800 el número de contagios. Unas 2,800 personas han muerto en el país.