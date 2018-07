Cobre toca mínimo en siete meses por tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Los precios del cobre tocaron mínimos en siete meses hoy porque el mercado tomó nota de una menor demanda de China, el mayor consumidor mundial, sumido en una disputa comercial con Estados Unidos que desacelera su actividad manufacturera.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cerró con un caída de 1.6% a US$ 6,523 por tonelada, tras tocar mínimos desde el 5 de diciembre a US$ 6,519. Los precios del metal se han hundido más de un 10% desde el 7 de junio.

"Los inversores están desarmando posiciones de riesgo debido a las tensiones comerciales, que amenazan a las exportaciones de China a Estados Unidos, y también sus márgenes de ganancias", dijo John Meyer, analista de SP Angel. "Los metales industriales dependen de China", agregó.

China representa casi la mitad del consumo global de cobre, estimado para este año en alrededor de 24 millones de toneladas.

El presidente Donald Trump impuso aranceles a la importación de productos chinos, entre otros países, generando acciones en represalia y aumentando los temores a una guerra comercial mundial.

El crecimiento de las manufacturas chinas se enfrió levemente en junio ante los temores a mayores costos por parte de las empresas y un declive en los pedidos de exportación en medio de la escalada en la tensión comercial con Estados Unidos, según mostró un sondeo privado.

Un dólar fuerte también pesaba sobre los metales industriales, encareciendo las materias primas que cotizan en esa moneda para los compradores que operan con otras divisas.

El aluminio cayó un 1.6%, a US$ 2,098 la tonelada, mientras que el zinc bajó un 1.1% a US$ 2,822 y el plomo perdió un 1% a US$ 2,386. El estaño cerró sin cambios a US$ 19,750, y el níquel bajó un 2.3% a US$ 14,550.