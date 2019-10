Los precios del cobre bajaban el martes hasta su menor nivel en un mes, en una ola liquidadora generada por la preocupación en torno a la demanda del mayor consumidor mundial del metal, China, que era exacerbada por los efectos de un dólar robusto.

En este panorama, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 1.56% a US$ 5,635.50 la tonelada a las 1021 GMT. Previamente en el día, los precios del metal usado por los inversores como un barómetro de la economía tocaron los US$ 5,630 la tonelada, un piso no visto desde el 4 de septiembre.

Los operadores esperan que los volúmenes de negocios se mantengan bajos esta semana por las celebraciones del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China.

“La baja moral de los inversores tiene mucho que ver con la caída de los precios y el aumento del dólar es otro factor de negatividad”, dijo Caroline Bain, economista jefa de materias primas de Capital Economics.

“La demanda del cobre es limitada, pero no se está derrumbando, y el panorama de suministros luce ajustado. En base a los fundamentos, el cobre debería estar subiendo”, declaró.

La apreciación del dólar hace que las materias primas que cotizan en la moneda estadounidense, como el cobre, sean más costosas para los tenedores de otras divisas, lo que puede impactar en la demanda.

Por otro lado, China representa casi la mitad del consumo mundial de cobre, que este año se estimó en cerca de 24 millones de toneladas.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio perdía 0.1% a US$ 1,719; mientras que el níquel cedía 0.1% a US$ 17,025; el zinc bajaba 0.8% a US$ 2,356; el plomo caía 0.4% a US$ 2,127; y el estaño subía 0.9% a US$ 16,065.