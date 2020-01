Los precios del cobre bajaban este miércoles a mínimos de dos semanas, luego de que subiera la cifra de muertos por un brote de coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, profundizando la inquietud por el daño potencial al crecimiento económico y de la demanda de metales industriales.

Las autoridades chinas dijeron hoy que el virus ha cobrado la vida de nueve personas y confirmaron 440 casos, mientras los funcionarios redoblan esfuerzos en China por controlar la propagación de la enfermedad.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 0.3% a US$ 6,142 la tonelada a las 1115 GMT, después de tocar su menor nivel desde el 8 de enero de US$ 6,128 la tonelada.

"Las preocupaciones sobre el coronavirus han sido negativas para los metales básicos", dijo Kieran Clancy, analista de Capital Economics, y añadió que había temor a que el brote cause más muertes y afecte a los mercados financieros como el virus del SARS en 2003.

"Si el brote no se esparce demasiado ni se convierte en un punto negativo preponderante entonces veremos que la tendencia de una mayoría de los metales básicos se revertirá", sostuvo.

En tanto, el aumento de los inventarios de cobre en los almacenes autorizados por la LME continuó pesando sobre los precios. Las existencias subieron un 20% a 195,375 toneladas, su mayor volumen desde el 5 de diciembre.

En relación a los suministros, la minera Antofagasta Plc reportó el miércoles una caída de 5.8% en su producción de cobre del cuarto trimestre, en buena parte debido a los disturbios surgidos en octubre en Chile. Pero de todas formas la compañía logró anotar un récord en su producción anualizada.

Entre otros metales básicos, el aluminio cotizaba estable en 1,825.50 toneladas, el zinc subía ligeramente a US$ 2,457.50 la tonelada, el plomo sumaba 0.6% a US$ 1,972.50, el estaño aumentaba 0.3% a US$ 17,630 y el níquel avanzaba 0.7% a US$ 13,630 la tonelada.