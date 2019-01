Cobre toca máximos de una semana por optimismo sobre demanda china

Los precios del cobre tocaron máximos de una semana el miércoles. Los informes sobre nuevos estímulos en China y las señales de progresos en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos reforzaban las expectativas de una mayor demanda del metal.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1.5% a US$ 5,993 la tonelada a las 10:47 (GMT). Anteriormente, el metal utilizado en energía y construcción tocó los US$ 6,008, su nivel más alto desde el 31 de diciembre.

El yuan chino ha caído casi 10% frente al dólar desde marzo del año pasado. Esto ayudará a la industria de exportación del gigante asiático, que constituye una gran parte de su economía.

Un funcionario de planificación estatal de alto rango dijo el martes que China planea introducir políticas para impulsar el gasto local en artículos como automóviles y electrodomésticos durante este año. Esta medida como parte de unos esfuerzos más amplios para impulsar el consumo en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el miércoles que la última ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos había concluido, y que los resultados se darán a conocer pronto.

Se espera que las exportaciones de concentrado de cobre de la mina Grasberg de Indonesia, la segunda mina de cobre más grande del mundo, caigan a 200,000 toneladas este año desde alrededor de los 1.2 millones de toneladas en 2018.

En otros metales básicos, el aluminio subía un 0.3% a US$1,870 por tonelada, el zinc aumentaba un 0.4% a US$ 2,495, el plomo ganaba un 1.2% a US$ 1,992, el estaño avanzaba un 0.4% a US$ 20,035 y el níquel ganaba un 0.9% a US$11,280.