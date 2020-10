El cobre subía este lunes, acercándose a su cota más elevada en tres semanas, ya que la sólida demanda de China y la amenaza de huelgas de mineros en Chile acercaban los precios a los máximos de 27 meses alcanzados en septiembre.

A las 1058 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.2%, a US$ 6,773.50 la tonelada, luego de avanzar a US$ 6,785.25. El metal llegó a los US$ 6,877.50 el 21 de septiembre, un 57% sobre el mínimo en marzo.

El fuerte consumo chino ya se incorporó en los precios y es probable que las ganancias se desaceleren, dijo Kieran Clancy, analista de Capital Economics, advirtiendo que los nuevos brotes de coronavirus podrían hacer descarrilar la demanda.

El sindicato de la mina Escondida de Chile rechazó la oferta final de BHP en las negociaciones contractuales, pero la empresa dijo que volvería a reunirse con los representantes de los trabajadores para evitar una huelga.

China invertirá cerca de US$ 900,000 millones durante los próximos cinco años para desarrollar las redes eléctricas intensivas en cobre del país, informaron el sábado medios estatales.

La producción de cátodos de cobre de las fundiciones chinas aumentó un 3% en septiembre con respecto a agosto, y la producción entre enero y septiembre bajó un 1.6% interanual a 6.26 millones de toneladas, indicó Antaike.

El yuan se ha apreciado a su nivel más fuerte frente al dólar desde principios de 2019, lo que hace que los metales sean más asequibles para los compradores chinos.