Cobre toca máximo en una semana ante posibles estímulos por brote de coronavirus

El cobre extendía su recuperación el martes, tocando su nivel más alto en más de una semana, ante la esperanza de que los recortes de tasas de interés y un alza en el gasto apuntalen a las economías afectadas por el brote de coronavirus.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.3% a US$ 5,719.50 por tonelada (1055 GMT), tras tocar los US$ 5,780.50 la tonelada, su nivel más alto desde el 21 de febrero.

En ese sentido, una conferencia mundial de cobre que se realizaría en la capital chilena fue suspendida, debido a los riesgos por la propagación global del nuevo coronavirus, confirmó el lunes a Reuters uno de los organizadores.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio en la LME subía un 0.2% a US$ 1,720 la tonelada, mientras que el níquel bajaba un 0.4% a US$ 12,645, y el zinc caía un 0.3% a US$ 2,018.

Impacto de coronavirus

Los mercados esperan lo que sucederá en un par de meses, cuando la propagación del virus haya disminuido y posteriormente llegue el estímulo, según indicó Caroline Bain, economista jefe de materias primas de Capital Economics en Londres.

“Dudo en decir que este es el punto de inflexión (para los precios), pero nuestro equipo en China cree que habrá un estímulo considerable allí y todo eso es muy positivo, particularmente para la demanda de metales”, agregó.

El nuevo coronavirus parece estar extendiéndose mucho más rápido fuera de China que dentro del gigante asiático. En los aeropuertos de los países más afectados se están intensificando los controles a los viajeros.