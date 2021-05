Los precios del cobre subieron el miércoles a un nuevo máximo de 10 años, superando los US$ 10,000 la tonelada por segunda vez en esta década ante señales de recuperación de las economías más grandes, lo que impulsaba las esperanzas en la demanda.

A las 11:20 (GMT), el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.18% a US$ 9,984 la tonelada. Más temprano llegó a los US$ 10,040, máximo desde febrero de 2011, cuando el contrato alcanzó un récord de US$ 10,190 la tonelada.

“Hay muchas fuerzas macro alineadas que juntas impulsan (al alza) a todo el sector de materias primas”, dijo la analista de ING Wenyu Yao. “Los inversores se centran cada vez más en la reapertura y la recuperación, y especialmente las perspectivas económicas de Estados Unidos están mejorando”, agregó.

La economía estadounidense está creciendo a su ritmo más rápido desde principios de la década de 1980, mientras que la actividad manufacturera británica creció a su nivel más rápido en casi 27 años el mes pasado.

Sin embargo, el analista de Saxo Bank, Ole Hansen, puso en duda que la demanda inmediata de cobre baste para justificar los precios en esos niveles, advirtiendo que los consumidores podrían parar las compras mientras se ajustan a los precios más altos.

Las existencias de cobre de la LME cayeron a 132,775 toneladas, su nivel más bajo desde el 29 de marzo.

La asociación de empresas mineras en Chile señaló el martes que un proyecto de regalías que discute actualmente el Congreso tiene niveles de impuestos “casi expropiatorios” que llevarán a una paralización de las inversiones.

La producción de las mayores minas de cobre en Chile cerró dispar en marzo debido a un débil desempeño de la gigante Escondida, que redujo algunas operaciones en medio de pandemia de coronavirus, mostraron cifras divulgadas el martes por el gobierno.