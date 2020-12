El cobre superó los US$ 8,000 por tonelada por primera vez en más de siete años, mientras que Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc. apuntan al inicio de un nuevo mercado alcista a largo plazo en medio de un desfase entre la oferta y un esperado auge de la demanda.

El mercado está experimentando el mayor repunte en más de una década, luego que el apetito de China por las materias primas y los problemas de suministro al comienzo de la pandemia de COVID-19 elevaran el precio del cobre cerca de 80% desde sus mínimos de marzo.

Las alzas también han sido impulsadas por las expectativas de un déficit, un dólar más débil y el papel del metal en la tecnología verde. Algunos bancos e inversionistas comparan el repunte actual con el alza registrada a principios de la década del 2000, cuando un aumento en los pedidos chinos marcó el comienzo del último superciclo de las materias primas.

“Están todas las señales reveladoras de un superciclo”, señaló Jeff Currie, jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs, a Bloomberg TV, y se refirió a los máximos de varios años que han alcanzado los metales, el dólar más débil, el petróleo en US$ 50 y el aumento de la liquidez global.

El aumento de los precios ha dado un impulso a las mineras, y recientemente las acciones de productores de cobre como Antofagasta Plc. y Freeport-McMoRan Inc. han alcanzado máximos de varios años.

Por su parte, los costos producción han caído, lo que sienta las bases para un año de alta rentabilidad. El cobre subió 1.4% a US$ 8,028 por tonelada, el precio más alto desde el 2013, en la Bolsa de Metales de Londres.

Goldman apuntó al comienzo de un ciclo de retroalimentación positiva entre las materias primas, el dólar y el crecimiento de los mercados emergentes que ha conducido previamente a mercados alcistas estructurales. En el centro de este ciclo hay una demanda fuerte, sincronizada e impulsada por políticas centradas en la redistribución de la riqueza y las energías renovables.

Además, con el gasto en el suministro de productos básicos fuera de las energías renovables aún en niveles muy bajos, este crecimiento de la demanda debería mantener los mercados ajustados en el futuro cercano, según una nota del 17 de diciembre.

BlackRock espera que el cobre alcance nuevos máximos históricos en el repunte del ciclo, según comentó a Bloomberg TV el jefe global de inversión temática de la firma, Evy Hambro.