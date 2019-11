En un contexto marcado por el resurgimiento de dudas sobre los progresos en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, el precio del cobre subía un 0.12% a US$ 5,875 la tonelada.

Los precios de la mayoría de los metales industriales caían el martes y el plomo tocó su menor nivel en más de cuatro meses en Londres, debido a que especuladores aumentaron sus apuestas bajistas en medio de un aumento de los suministros.

Los metales básicos ignoraban el ánimo optimista de los mercados bursátiles, que tocaron máximos de casi dos años, sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China luego de que los negociadores de ambas partes mantuvieron una conversación telefónica.

“Esperamos que se firme la ‘fase uno’ del acuerdo (...) pero es interesante que los mercados de metales no compartan el optimismo de los mercados bursátiles”, dijo Carsten Menke, analista de materias primas de Julius Baer en Zúrich. “Muchos mercados de metales están bien abastecidos o más que bien abastecidos, eso está limitando el alza”.

El plomo referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) caía un 1.3% a US$ 1,909 la tonelada a las 1115 GMT, su menor nivel desde el 9 de julio.

Entre otros metales básicos, el aluminio ganaba un 0.5% a US$ 1,744.50, el níquel perdía un 0.8% a US$ 14,375, el zinc bajaba un 0.6% a US$ 2,267 y el estaño caía un 0.6% a US$ 16.375 la tonelada.