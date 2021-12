Los precios del aluminio tocaban el viernes un máximo de tres semanas después de que la producción de alúmina en China bajó el mes pasado, destacando el riesgo de una oferta ajustada por la escasez de energía, mientras que el cobre subía levemente.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2.2%, a US$ 2,725 la tonelada, a las 1100 GMT, su máximo desde el 26 de noviembre.

La producción china de alúmina -que se funde para fabricar aluminio- cayó en noviembre un 4.5% interanual, hasta su mínimo en 18 meses, mostraron el viernes datos oficiales.

China pretende reducir su producción de carbono restringiendo el consumo de electricidad y la producción de las industrias que consumen mucha energía, como el refinado de alúmina y la fundición de aluminio.

En otros metales básicos, el cobre, principal producto de exportación de Perú, mejoraba un 0.1% a US$ 9,514.

El zinc en la LME subía un 0.3% a US$ 3,430.50 la tonelada, el níquel avanzaba un 0.9% a US$ 19,795, el plomo ganaba un 0.8%, a US$ 2,325.50 y el estaño trepaba un 1.6% a US$ 39,310.

