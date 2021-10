Los precios del cobre subían este jueves, ayudados por la recuperación de los mercados globales de acciones, la caída de los inventarios del metal y la amenaza de una interrupción de los envíos desde una mina importante en Perú.

El cobre referencial en la Mesa de Metales de Londres (LME) sumaba 2.01% a US$ 9,227 la tonelada a las 1205 GMT.

Pero los precios han caído desde el máximo histórico de US$ 10,757.50 la tonelada alcanzado en mayo, a medida que el crecimiento de la economía mundial perdió impulso. El cobre posiblemente seguirá bajando antes de que la demanda recobre fuelle, dijo el analista independiente Robin Bhar.

“Si estás pensando en operar con cobre hasta fines del año, probablemente estarás en el terreno de la posición corta. Pero más allá de ese periodo, probablemente la colocación rendirá en el largo plazo”, destacó.

Las acciones mundiales se reanimaron este jueves, ya que crecieron las expectativas de que Washington podrá resolver las diferencias entre demócratas y republicanos por el techo de la deuda, mientras que una caída de los precios de la energía enfriaron los temores a una “estanflación”.

Una comunidad en la provincia Espinar del centro de Perú tiene planes de bloquear indefinidamente una vía importante para el tránsito de cobre, dijo un líder local.

Los inventarios de cobre registrados en los almacenes de la LME bajaron a 82,850 toneladas desde 168,075 toneladas al 21 de septiembre. Las existencias en los depósitos de la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) se ubican en 43,525 toneladas, su menor nivel desde 2009.

Los analistas del mercado de cobre están revisando sus pronósticos de precios del metal luego de la crisis del sector de la construcción y de suministros de energía de China.

El promedio móvil del precio del cobre de 200 días se ubica en alrededor de US$ 9,150 la tonelada y una caída por debajo de ese umbral podría empeorar el panorama a nivel técnico.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio subía 0.8% a US$ 2,918.15 la tonelada; el zinc ganaba 0.4% a US$ 3,026.50 la tonelada; el níquel sumaba 0,5% a US$18.160 la tonelada; el estaño subía 1% a US$ 35,505 la tonelada; y el plomo caía 0.1% a US$ 2,149.50 la tonelada.