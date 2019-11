Los precios del cobre se recuperaban ligeramente el viernes después de unos alentadores datos sobre la actividad de manufacturas de China, aunque la incertidumbre en torno al crecimiento económico global y las tensiones comerciales aún pesaban sobre el mercado.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 0.21% a US$ 5,809.50 la tonelada a las 1146 GMT, recuperándose desde la caída de 1.9% en la sesión anterior, cuando sufrió su mayor declive en tres meses debido a datos económicos débiles de China publicados anteriormente en la semana.

El cobre -utilizado en las industrias de la electricidad y la construcción- aún se dirige a una baja semanal.

La actividad fabril de China se expandió inesperadamente a su ritmo más acelerado en más de dos años en octubre, gracias a un aumento de las nuevas órdenes de exportaciones y a que las plantas remontaron la producción, indicó el viernes un sondeo privado.

Los resultados marcaron un fuerte contraste con los datos oficiales del PMI para el sector divulgados el jueves que indicaron que la actividad de manufacturas se había contraído por sexto mes consecutivo en octubre.

“Los sondeos PMI de China han estado oscilando entre la expansión y la contracción en los últimos meses”, dijo Geordie Wilkes, jefe de consultorías de Sucden Financial, en referencia a los resultados de las encuestas a gerentes de compras.

“Pese a que tuvimos esos datos de China, hay mucha presión bajista que viene desde ayer (jueves) ... Aún vemos que los precios bajarían y creo que probablemente llegarán a US$ 5,700 la tonelada en el corto plazo”, sostuvo, y añadió que aún persistía la incertidumbre sobre el panorama económico.

Entre otros metales básicos, el zinc sumaba 0,2% a 2.487,50 dólares; mientras que el aluminio perdía 0.03% a US$ 1,754.50 la tonelada; el níquel sumaba 0.69% a US$ 16,760 la tonelada; el plomo subía 0.09% a US$ 2,160 la tonelada; y el estaño avanzaba 0.57% a US$ 16,620.