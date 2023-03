Los precios del cobre subieron el martes ante los indicios de una demanda más firme, una menor inquietud sobre el sector bancario mundial y la esperanza de que la Reserva Federal estadounidense reduzca las alzas de tasas de interés.

A las 1715 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1%, a 8.786,50 dólares la tonelada, tras haber caído a números rojos al principio de la sesión.

“Las ganancias se deben a un segundo día de calma en los mercados, después de que la crisis bancaria se haya alejado un poco de la mente de la gente”, dijo Ole Hansen , de Saxo Bank en Copenhague.

El apetito por el riesgo se recuperó gracias a la subida de las acciones mundiales después de que el rescate de Credit Suisse frenara la caída de los valores bancarios.

“La demanda china también está mostrando signos de recuperación tras un comienzo lento y las perspectivas a largo plazo siguen siendo sólidas”, añadió Hansen.

El índice dólar bajaba, ya que los operadores esperan que la crisis del sector bancario impida a la Fed subir mucho más las tasas.

Un billete verde más débil hace que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense resulten más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajó un 0.2%, a US$ 2,270.50 la tonelada; el níquel cayó un 1.4%, a US$ 22,490; el estaño ganó un 1.8%, a US$ 23,150; el zinc perdió un 0.7%, a US$ 2,866; y el plomo restó un 0.8%, a US$ 2,101.50.

Fuente: Reuters