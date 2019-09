La mayor parte de los metales básicos subían el lunes, después que un sondeo privado mostró que la actividad industrial de China mejoró en septiembre, básicamente debido a un rebote de la demanda interna. En ese contexto, el cobre a tres meses en la Bolsa de Londres subía un 0.3% a US$ 5,784 la tonelada.

El índice oficial de gestores de compras (PMI) se elevó hasta el 49.8 en septiembre, ligeramente mejor de lo esperado, y por encima del 49.5 de agosto. Sin embargo, se mantuvo por debajo de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción en un cálculo mensual, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.

China espera resolver su disputa comercial con Estados Unidos “con una actitud tranquila y racional”, dijo el domingo el viceministro de Comercio del gigante asiático, Wang Shouwen, a dos semanas de que se inicie una nueva ronda de conversaciones entre las partes.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.6%, a US$ 1,691.75 la onza, tras tocar un récord máximo de US$ 1,695.14 más temprano en la sesión. La plata caía más de un 1%, a US$ 17.34 la onza, el platino perdía un 0.6%, a US$ 924.80 la onza, el níquel subía un 0.9% y el zinc ganaba un 0.4%.

Finalmente, los precios del oro bajaban levemente presionados por la fortaleza del dólar, después de que se aliviaron los temores a una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos tras un reporte que indicó que Washington no planea en la actualidad excluir a las firmas chinas de sus bolsas.