Los precios del cobre y del aluminio subían el viernes, con la esperanza de que la demanda repunte en China gracias a los nuevos esfuerzos para impulsar su atribulado sector inmobiliario y la economía en general.

Sin embargo, las ganancias eran limitadas y algunos metales registraban números rojos debido al nerviosismo por el aumento de los casos de coronavirus en China, el principal consumidor de metales, y antes de los datos de empleo de Estados Unidos que se observan de cerca.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.7% a US$ 8,436 la tonelada a las 11:00 GMT, mientras que el aluminio ganaba un 0.6% a US$ 2,270.

“Hay una opinión bastante generalizada de que las materias primas subirán hacia a finales de año, pero el contexto de una demanda bastante débil en este momento complica las cosas”, dijo Dan Smith, jefe de investigación de Amalgamated Metals Trading. “A corto plazo, seguimos siendo bajistas porque hay mucha inestabilidad en el mercado que debemos superar primero”.

El cobre tocó su mayor nivel en casi seis meses a mediados de diciembre por un dólar más débil, pero el miércoles registró un mínimo de dos meses en medio de preocupaciones sobre una posible recesión mundial.

Los economistas y analistas creen que las autoridades en China tomarán más medidas para estimular la demanda inmobiliaria este año, como parte del objetivo general de Pekín de impulsar su economía de US$ 17 billones después de una fuerte recesión inducida por COVID-19.

El contrato de cobre de febrero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 1.8% a 65.240 yuanes (US$ 9,508.82) la tonelada.

El cobre también recibía apoyo de la noticia de que Chile, el mayor productor de cobre del mundo, registró una caída del 6.9% en la producción en noviembre a 449,000 toneladas.

Los inversores esperaban los datos de empleo de Estados Unidos a las 13:30 GMT, lo que probablemente muestre que la economía del país mantuvo un ritmo sólido de crecimiento del empleo y los salarios en diciembre.

LEA TAMBIÉN: Deterioro de la demanda marca la pauta en el mercado del cobre

Mientras, el níquel en Shanghái extendía sus pérdidas, cayendo un 6.1% a 210,200 yuanes, su nivel más bajo desde el 7 de diciembre.

Los operadores dijeron que la caída se debía en parte a las crecientes expectativas de suministro después de que el Grupo Tsingshan de China, el mayor productor de níquel del mundo, comenzara su nuevo proyecto de níquel.

El níquel en la LME, en tanto, cayó un 6.8% el jueves, pero se recuperaba ligeramente el viernes, al ganar un 0.8% a US$ 27,955.

Entre otros metales, el zinc en la LME perdía un 0.7% a US$ 2,984 la tonelada, el plomo caía un 1.2% a US$ 2,190.50, pero el estaño subía un 0.7% a US$ 25,025.

Con información de Reuters