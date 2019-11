El cobre subía este martes por esperanzas de que pueda alcanzarse un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero las ganancias eran limitadas por preocupaciones de que aún esté lejos la firma de un pacto completo.

A las 1200 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.3%, a US$ 5,847 la tonelada, aunque la mayoría de metales restantes caía.

No obstante, el metal, usado en la construcción y las instalaciones eléctricas, acumula un declive del 2.3% en lo que va del año por preocupaciones de que la guerra comercial pueda afectar a la demanda y recortar el crecimiento global.

Lo más probable es que los precios del cobre sigan bajo presión durante el resto del año, con algunas subidas de corta vida, ya que deben resolverse aún muchos asuntos en las negociaciones comerciales, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

“Los precios de los metales han sido los más sesgados a la baja por el aumento de los temores en torno a la disputa comercial”, señaló.

En otros metales básicos, el aluminio cedía un 0.2%, a US$ 1,734 la tonelada; el zinc bajaba un 0.4%, a US$ 2,335.50; el plomo mejoraba un 1%, a US$ 1,973; el estaño restaba un 0.6%, a US$ 15,970; y el níquel perdía un 2.1%, a US$ 14,525, tras haber tocado su mínimo desde el 5 de agosto.