Los precios del cobre subían este jueves por esperanzas de que un recorte de las tasas en el mayor consumidor mundial, China, pueda impulsar la demanda, que se ha visto dañada por el estancamiento de las actividades económicas en medio de un brote de coronavirus.

La decisión china de rebajar el jueves su tasa preferencial de préstamo era ampliamente esperada y limitaba las ganancias del metal rojo en la jornada.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a trepar un 0.8% a US$ 5,814 la tonelada, antes de bajar hasta los US$ 5,772 a las 0749 GMT, con un magro avance del 0.03%.

El contrato de cobre más comerciado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0.1% a 46,270 yuanes (US$ 6,600.85) la tonelada, tras haber subido un 0.4%.

“En las próximas dos o tres semanas, los mercados querrán ver más anuncios de estímulos. Aún hay muchas resistencias en la economía mundial”, dijo Helen Lau, analista de Argonaut Securities.

Lau espera que los precios de los metales se mantengan dentro de sus rangos mientras los mercados esperan datos macroeconómicos para ver si las medidas de estímulo han funcionado.

El precio del aluminio en la LME cedía un 0.1% a US$ 1,719 la tonelada, el níquel operaba apenas sin cambios a US$ 12,825, el zinc mejoraba un 0.5% a US$ 2,138.50 y el plomo caía un 0.7% a US$ 1,870.

En Shanghái, el aluminio perdió un 0.3% a 13,655 yuanes la tonelada, el níquel cedió un 0.1% a 104,080 yuanes y el plomo ganó un 0.1% a 14,495 yuanes.