Los precios del cobre subían este lunes, ya que los débiles datos de empleo en Estados Unidos impulsaban las esperanzas de un paquete de medidas de estímulo en ese país que podría apoyar la demanda de los metales y la recuperación de la mayor economía del mundo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) subía un 1.1% a US$ 7,996.50 la tonelada hacia las 08:09 GMT, mientras que el contrato para marzo más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghai cerró con un alza del 1.6% a 58,590 yuanes (US$ 9,073.45) la tonelada.

El metal rojo suele utilizarse como indicador de la salud económica mundial debido a su gran uso a nivel industrial.

Las esperanzas de que se apruebe un paquete de ayuda de US$ 1.9 billones en Estados Unidos aumentaron después de que los débiles datos de empleo mostraran que la recuperación del mercado laboral se está estancando.

El aluminio en la LME subía un 0.7% a US$ 2,029.50 la tonelada, el níquel ganaba un 0.3% a US$ 18,085 la tonelada y el estaño avanzaba un 0.3% a US$ 23,195 la tonelada.

Por otro lado, el oro al contado se mantenía estable en US$ 1,812.17 la onza a las 09:44 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos también variaban poco, cotizando en US$ 1,812.80.