Cobre sube tras peor caída sectorial en tres años

Los precios de los metales industriales recuperaban terreno el jueves debido a que conversaciones sobre comercio planeadas entre Estados Unidos y China reactivaron el apetito por activos de mayor riesgo y debilitaban al dólar.

Las preocupaciones de que disputas comerciales y una crisis cambiaria en Turquía dañen el crecimiento económico y la demanda de metales provocó una serie de pérdidas que llevaron el miércoles a que el índice de seis metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayera a mínimos de 13 meses, en su peor caída diaria desde julio del 2015.

Sin embargo, el impulso del jueves probablemente durará poco, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann, que afirmó que aunque los metales cotizan a precio bajo, aún persiste el pesimismo entre los inversores ante tensiones comerciales y la debilidad cambiaria en mercados emergentes.

A las 1140 GMT, el cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.66%, a US$ 5,897 por tonelada, después de caer un 4% y tocar un mínimo de 15 meses de US$ 5,773 por tonelada el miércoles.

El zinc en la LME avanzaba un 2.35%, a US$ 2,354 por tonelada, tras caer un 6.3% el miércoles; el plomo ganaba un 5.22%, a US$ 2,027 por tonelada, después de perder un 7.1% el día anterior; y el níquel escalaba un 2.88%, a US$ 13,220 por tonelada, tras bajar un 4.3% en la víspera.

El índice dólar, cuyo movimiento hacia máximos de 13 meses aumentó la presión sobre los metales al hacerlos más caros para los tenedores de otras divisas, y el yuan chino era una de las divisas que más se apreciaba contra el billete verde.

Un respaldo potencial para los precios del cobre parecía haberse disipado después de que Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Chile, dijo que llegó a un acuerdo con trabajadores que amenazaban con una huelga. Eso tuvo lugar después de que se evitó otra huelga en la mina más pequeña de Caserones, también en Chile.