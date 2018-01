Cobre sube por optimismo sobre demanda global y suministros ajustados

Los precios del cobre subían hoy y encabezaban las ganancias del grupo de metales básicos, gracias al optimismo en torno al panorama del crecimiento global y a un ajuste de suministros, lo que ayudaba al mercado a recuperarse de las pérdidas de la sesión anterior.



El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 0.87% a US$ 7,102 por tonelada y borraba las pérdidas de la sesión previa. La semana pasada, los precios del metal cayeron a US$ 7,027, aunque el umbral de US$ 7,000 la tonelada aún no ha sido quebrado este año.

En tanto, el zinc subía apenas 0.04% a US$ 3,415 por tonelada, acercándose tímidamente al máximo de 10 años de US$ 3,444 alcanzado el viernes.

"Existe un optimismo generalizado a nivel macroeconómico, ya que algunos datos positivos sugieren que el crecimiento mundial sigue bien encaminado", dijo Robin Bhar, analista de Société Générale.

"El cobre y el zinc, los dos metales más afectados por suministros, aún están siendo apuntalados por temores a inventarios ajustados", declaró.

Barclays dijo en una nota enviada a clientes que el reciente ascenso del cobre se debe a la distribución de los inventarios mundiales, ya que se ha detectado suministros ajustados en algunos mercados importantes.