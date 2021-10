El aluminio se recuperó de mínimos de dos meses este jueves, con un renovado interés del mercado en el impacto que tendrán las restricciones de energía en China en las fundiciones que producen el metal.

A las 1040 GMT, el aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.6% a US$ 2,730 la tonelada después de tocar su nivel más bajo en dos meses a US$ 2,602. El cobre ganaba un 1.1% a US$ 9,653 la tonelada.

Los precios del aluminio se desplomaron el miércoles después de que el planificador estatal de China dijo que intervendría para enfriar los precios del carbón en medio de una grave crisis energética. La energía representa alrededor del 40% de los costos de fundición de aluminio.

El planificador estatal de China fijó un precio objetivo inmediato para el carbón térmico, en su intervención más directa hasta ahora para enfriar el mercado del combustible clave para la generación de energía, dijeron fuentes a Reuters.

Aunque los precios del carbón han caído desde máximos históricos recientes, el mercado del aluminio todavía tiene escasez de suministros.

“Nada ha cambiado en términos de los fundamentos del aluminio; estas restricciones de energía siguen vigentes y el riesgo de suministro sigue ahí”, dijo la analista de ING Wenyu Yao, apuntando que el descenso del miércoles de los precios del miércoles fue mayor al debido.

El suministro mundial de aluminio seguirá siendo escaso, dijeron analistas de Commerzbank, debido a la presión sobre los márgenes de las fundiciones en China y las advertencias de Norsk Hydro y Rusal sobre la continua escasez.

La producción de aluminio en China, el principal productor mundial, disminuyó por quinto mes consecutivo en septiembre.

Los inventarios de aluminio on-warrant en almacenes registrados en la LME disminuyeron a 625,350 toneladas, cerca de su nivel más bajo desde 2018.