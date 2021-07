Los precios del cobre cotizaban al alza este viernes, ya que algunos inversores consideraron un reciente descenso del metal como oportunidad de compra, aunque la fortaleza del dólar y la expectativa por unos datos de empleo de Estados Unidos limitaban las ganancias.

El cobre a tres meses en la Mesa de Metales de Londres (LME) subía 0.31% a US$ 9,351.50 la tonelada a las 1105 GMT, luego de haber caído cerca de un 9% en junio.

“Hubo un enfriamiento (de los precios) en las últimas semanas, pero creo que fue algo exagerado. Esta podría ser una buena oportunidad de compra y hemos visto un poco más de interés en los últimos días”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

El contrato referencial a agosto en la bolsa de futuros de Shanghái cerró con un aumento de 0.7% a 68,260 yuanes la tonelada (US$ 10,531.84), después de haber sufrido una caída de 0.9% en la semana.

Los operadores están ahora a la espera de la publicación del reporte mensual de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se espera muestre que la creación de empleo en el país se recuperó durante junio.

La actividad mundial de fundición de cobre cayó en junio porque las plantas de China cerraron por mantenimiento, después de haber presentado una fuerte alza en las faenas en el mes anterior, según indicaron datos de información satelital.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio subía 0.6% a US$ 2,526 la tonelada, el zinc bajaba 0.7% a US$ 2,917, el plomo subía 0.3% a US$ 2,276, el níquel ganaba 0.1% a US$ 18,115 y el estaño perdía 0.3% a US$ 31,200 la tonelada.