Los precios del cobre subían el miércoles, ya que los operadores esperaban que el retroceso desde los máximos de 10 años haya terminado y que se reanudara el espectacular repunte del metal.

La fuerte demanda de China y las expectativas de escasez de oferta alentaron una ola de compras especulativas que llevó los precios a US$ 9,617 el 25 de febrero, el máximo desde 2011.

El temor a que se forme una burbuja especulativa y una ola de cautela en los mercados provocado por un repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses pincharon el repunte, pero los precios han empezado a recuperarse desde un mínimo de US$ 8.570 la semana pasada.

A las 12:22 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.6% a 8,917.50 la tonelada.

Los trabajadores de la mina chilena de cobre Los Pelambres rechazaron el martes una oferta contractual, lo que abre el camino a un eventual huelga en el yacimiento, informó a Reuters el sindicato.

Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, alcanzaría este año una producción récord de 2.5 millones de toneladas del metal, un fuerte aumento frente a las 2′149,246 toneladas métricas del año pasado, dijo el martes el ministro del sector.

Entre otros metales, el aluminio subía un 0.1% a US$ 2,170.50, el zinc caía un 0.2% a US$ 2.773 y el níquel ganaba un 0.4% a US$ 16.140.