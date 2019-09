El cobre saltó este jueves a su mayor nivel en seis semanas después de que Estados Unidos dijo que retrasaría la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles a China, lo que generó esperanzas de una distensión de la disputa comercial que favorecería la demanda por el metal.

En este panorama, el cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.84% a US$ 5,879 por tonelada a las 1129 GMT, luego de tocar su cota más alta desde el 1 de agosto a US$ 5,898.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió con beneplácito la decisión de China de eximir algunos medicamentos estadounidenses contra el cáncer y otros bienes de sus aranceles y anunció un breve aplazamiento del aumento de sus gravámenes a los bienes chinos.

Como se sabe, las dos mayores economías del mundo han aplicado tarifas a bienes con un valor de cientos de miles de millones de dólares, en una agria guerra comercial que ha generado temores a una recesión global, y tienen previsto poner en vigor nuevos impuestos en los próximos meses.

El cobre, utilizado principalmente en construcción y energía, es visto como un barómetro de la salud de la economía global y ha sufrido por la debilidad del crecimiento. China es su mayor consumidor.

"La confianza de los actores del mercado es algo mejor debido a la noticia sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China", dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank, pero advirtió que podría durar poco tiempo. "Hemos visto señales de distensión de la disputa comercial en varias ocasiones, sin embargo, siempre nos han decepcionado".

Entre otros metales básicos, el aluminio caía un 0.5% a US$ 1,816.50 la tonelada, el zinc cotizaba estable a US$ 2,362 la tonelada, el plomo bajaba un 0.4% a US$ 2,085, el estaño perdía un 1.4% a US$ 17,520 y el níquel subía un 1.6% a US$ 18,130.