Cobre sube levemente tras jornada de fuerte alza mientras aluminio cae a mínimo en dos meses

El cobre subía levemente hoy después de avanzar más de un 2% el martes y superaba los US$ 7,000 por tonelada, mientras el aluminio caía a mínimos en dos meses después de una rápida acumulación de existencias que sugieren amplios suministros del metal.

El cobre subía 0.44% a US$ 7,019.50 por tonelada, tras tocar a fines del año pasado un máximo de cuatro años de más de US$ 7,300 por tonelada.

El aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó 0.5% a US$ 2,127.50 la tonelada hacia las 1139 GMT después de tocar los US$ 2,112.50, su valor más bajo desde el 20 de diciembre.

Expectativas de que la mano dura contra las fundiciones contaminantes en China, el mayor productor y consumidor del mundo, reducirían el suministro global ayudaron a impulsar los precios del aluminio a su mayor valor en seis años a fines de diciembre.

Pero las existencias en los almacenes registrados en la LME han aumentado en más de 200,000 toneladas desde fines de la semana pasada a casi 1.3 millones de toneladas, mientras que los inventarios en los almacenes de la Bolsa de Futuros de Shanghai continúan aumentando después de subir más de 600% el año pasado.

"Obviamente hay un amplio suministro de aluminio en China y por lo tanto la perspectiva de exportar al menos parte de este material", dijo el analista de Commerzbank, Daniel Briesemann.

La Bolsa de Futuros de Shanghai estará cerrada desde el jueves hasta el 22 de febrero, lo que reducirá la actividad comercial.

El dólar se ha debilitado esta semana, apoyando a metales al hacerlos más baratos para tenedores de otras monedas. La inflación de enero en Estados Unidos que será publicada a las 1330 GMT podría tener un impacto en la tasa de cambio.

Entre otros metales, el zinc caía 0.1% a US$ 3,467 la tonelada, el plomo había perdido 0.2% a US$ 2,556 por tonelada, el estaño subía 0.5% a US$ 21,600 mientras que el níquel avanzaba 1.2% a 13,615 dólares por tonelada.