Los precios del cobre cotizaban casi estables el martes debido a que los planes para una reunión entre autoridades de alto rango de Estados Unidos y China dentro de dos semanas generaron esperanzas de que se pueda resolver la disputa comercial y ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre la demanda.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0.23% a US$ 5,791.5 la tonelada a las 1057 GMT. Los precios del metal, que son utilizados por inversores como un barómetro de la salud de la economía, cayeron el lunes a un mínimo de dos semanas y media de US$ 5,718.

“Mucho del impacto negativo de la guerra comercial ya está contemplado en los precios del cobre y otros metales industriales”, apuntó John Meyer, analista de SP Angel. “Cada vez que el mercado cree que un acuerdo está cerca, los precios suben”, agregó.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el lunes que él y el Representante de Comercio, Robert Lighthizer, se reunirán con el viceprimer ministro chino, Liu He, para sostener negociaciones comerciales dentro de dos semanas.

La demanda de los metales industriales está altamente correlacionada con la actividad del sector manufacturero de China, cuya economía aún debe estabilizarse en medio de la guerra comercial con Estados Unidos.

China no tiene apuros por seguir a otras naciones en la adopción de políticas monetarias expansivas, pero tiene muchas alternativas para animar a una economía en desaceleración, dijo el martes el banco central, en un enfoque cauteloso sobre la actividad del país asiático.

La segunda economía del mundo intensificará sus esfuerzos para estabilizar su crecimiento, dijo el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ning Jizhe, agregando que acelerarán la construcción de proyectos de inversión y relajarán las restricciones a la compra de autos.

Entre otros metales industriales, el níquel perdía un 1.4% a US$ 17,225 por tonelada, mientras que el aluminio bajaba un 0.1% a US$ 1,783, el zinc cedía un 1.3% a US$ 2,300, el plomo caía un 0.9% a US$ 2,066 y el estaño retrocedía un 0.6% a US$ 16,435.