Los precios del cobre subían el viernes, después de datos positivos sobre crecimiento de las propiedades y la infraestructura en China, mientras que el zinc y el plomo tocaron máximos de varios meses debido a que los inversores están preocupados por una posible escasez.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) ganaba un 0.52% a US$ 5,769 por tonelada a las 1141 GMT, luego de que subió un 0.2% en la sesión previa.

Los precios de los metales industriales mostraron una alta volatilidad después de que el crecimiento económico de China se desaceleró más que lo esperado a un 6% interanual en el tercer trimestre, su ritmo más débil en casi tres décadas.

Los valores comenzaron a subir, sin embargo, luego de que los inversores estudiaron los datos, que también mostraron que la inversión en propiedades en China creció un 10.5% en los primeros nueve meses de 2019, la inversión en infraestructura aumentó un 4.5% y la producción industrial superó las estimaciones con un alza de 5.8% en septiembre.

“Hubo una leve reaceleración del crecimiento de los nuevos inicios de propiedades, lo que es una señal muy importante dado el gran pesimismo sobre el sector inmobiliario chino”, dijo Nicholas Snowdon, analista de Deutsche Bank en Londres.

“También hubo un leve repunte en el crecimiento de la inversión en infraestructura, así que los dos motores principales de la demanda de metales en el territorio continental fueron algo positivos, pero no es nada para volverse loco”, agregó.

Entre otros metales básicos, el zinc anotaba la mayor alza con un avance de un 1% a US$ 2,463 la tonelada, su nivel más alto desde el 30 de julio.

El plomo subía un 0.5% a US$ 2,200 la tonelada, el aluminio ganaba un 0.3% a US$ 1,731.50, el níquel sumaba un 0.03% a US$16,275 y el estaño perdía un 0.6% a US$ 17,040.