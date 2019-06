Cobre sube por huelga en mina de Chile que deja en evidencia déficit de suministros

Los precios del cobre avanzaban este martes, ante el temor de los inversores a que un déficit de suministros globales se acentúe por una huelga en una importante mina de Chile, a lo que se sumaba el nerviosismo por una reunión clave entre los presidentes de China y Estados Unidos esta semana.

A las 1027 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba con un alza del 0.7% a US$ 6,004 la tonelada, después de acercarse previamente al máximo del jueves de US$ 6,027.

Sin embargo, los precios aún están lejos del máximo de abril de US$ 6,608.50, ya que el metal usado en la electricidad y la construcción se ha visto afectado por las riñas arancelarias entre Washington y Beijing, que hacen temer por el crecimiento económico y la demanda de insumos industriales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, considera que el encuentro de esta semana con su par chino, XiJinping , es una oportunidad para medir posiciones en torno a la disputa, y estará "cómodo con cualquier resultado" de esas conversaciones, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

"A nivel de fundamentos, las cosas para el cobre parecen ser más positivas", dijo Warren Patterson, analista de ING. "Tenemos una huelga en Chile. Hay mucha preocupación respecto a que el balance de concentrado de cobre se esté ajustando".

Cabe recordar que los tres mayores sindicatos de la mina de cobre Chuquicamata, de la estatal chilena Codelco, rechazaron en votación secreta la más reciente oferta contractual de la empresa y mantuvieron una huelga que ya se extiende por más de una semana en el mayor productor mundial del metal.

Asimismo, el mercado global de cobre refinado mostró un déficit de 51,000 toneladas en marzo, luego del superávit de 72,000 toneladas en febrero, dijo en un reporte el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG).

Entre otros metales básicos, el plomo perdía un 0.1% a US$ 1,911.50 la tonelada, el estaño bajaba un 0.1% a US$ 19,050, el aluminio ganaba un 0.5% a US$ 1,802 y el zinc sumaba un 1.2% a US$ 2,522.