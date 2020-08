El cobre subía este miércoles hacia máximos de dos años alcanzados este mes, ya que los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayeron al nivel más bajo en 14 años y las esperanzas de relaciones comerciales más fluidas entre Estados Unidos y China impulsaban a los mercados bursátiles.

El cobre referencial en la LME subía un 0.7% a US$ 6,575 la tonelada a las 1037 GMT, acercándose a un máximo de US$ 6,707 alcanzado el 19 de agosto.

Los inventarios de cobre en los almacenes registrados en la LME de 92,025 toneladas son los más bajos desde 2006 y se comparan con más de 280,000 toneladas en mayo.

Las acciones subían después de que funcionarios comerciales de Estados Unidos y China reafirmaran su compromiso con un acuerdo comercial de Fase 1.

Analistas del Citibank dijeron que el crecimiento interanual de la demanda de cobre en China en julio fue el más alto desde febrero de 2017, lo que respaldaba los precios.

El yuan subió a su nivel más fuerte frente al dólar desde enero, haciendo que los metales sean más baratos para los compradores chinos.

Entre otros metales, el aluminio en la LME subía un 0.1% a US$ 1,778 la tonelada, el zinc caía un 0.1% a US$ 2,478.50, el níquel ganaba un 0.8% a US$ 15,100 y el plomo sumaba un 0.2% a US$ 1,997.50.