Los precios del cobre subían el viernes, después de que China, el mayor consumidor mundial de metales, prometió más apoyo a su debilitada economía y de que el dólar cayó desde máximos de 20 años, pero el metal rojo seguía abocado a su mayor caída mensual desde septiembre.

La debilidad del dólar hacía que los metales denominados en el billete verde fueran más baratos para los compradores que utilizan otras divisas, lo que aumenta su atractivo.

Por su parte, el máximo órgano de decisión del Partido Comunista de China dijo que el país intensificará sus políticas de apoyo para estabilizar la economía y contrarrestar el impacto de las medidas de confinamiento aplicadas para frenar la propagación del COVID-19.

China representa aproximadamente la mitad de la demanda mundial de metales.

A las 1135 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.36%, a US$ 9,829 por tonelada. El metal se encamina a una caída porcentual mensual de más del 5%.

“Tenemos algunas noticias positivas del Politburó de China, que prometió más medidas para estimular el crecimiento económico, porque la economía ha tenido problemas”, dijo Wenyu Yao, analista de ING.

El brote de COVID-19 en China es un mal presagio para las perspectivas económicas de Pekín y la demanda de metales. En la capital, Pekín, se cerraron más empresas y complejos residenciales y las autoridades intensificaron el rastreo de contactos para contener su propagación.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME caía un 0.6%, a US$ 3,015 la tonelada; el zinc subía un 0.4%, a US$ 4,152; el plomo ganaba un 0.9%, a US$ 2,276; el estaño avanzaba un 1.2%, a US$ 40,515; y el níquel cedía un 1.1%, a US$ 32,600.

