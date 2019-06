Cobre sube tras fuerte desplome registrado en la sesión anterior

Los precios del cobre avanzaban este jueves, recuperándose tras el mínimo de cinco meses tocado en la víspera, mientras que el plomo tocó su nivel más alto en un mes por problemas con el suministro y un fuerte declive de los inventarios.

A las 1050 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.6% a US$ 5,838.50 la tonelada, tras caer el miércoles a su cota más baja desde el 4 de enero.

El metal rojo ha perdido cerca de un 9% desde el comienzo de mayo, cuando fracasaron las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

En tanto, los precios del plomo en la LME trepaban un 2.5%, a US$ 1,912 la tonelada, su máximo desde el 1 de mayo, tras la suspensión de la producción en la fundición australiana de Port Pirie y por el desplome de los inventarios a su nivel más reducido en una década, lo que llevó a los inversores a recomprar sus posiciones bajistas.

Port Pirie, una de las mayores fundiciones mundiales de plomo primario, cerró sus actividades el 28 de mayo y declaró fuerza mayor, aunque se espera que la producción se reanude en los próximos días, dijo un portavoz a la agencia Reuters el jueves.

Los inventarios de plomo en la LME han caído hasta las 66,550 toneladas, su cota más reducida desde abril de 2009, según datos oficiales conocidos el jueves.

En otros metales básicos, el zinc ganaba un 2.1% a US$ 2,512.50 la tonelada, el aluminio mejoraba un 0.2% a US$ 1,774.50, el níquel subía un 0.4% a US$ 11,765 y el estaño cedía un 0.9%, a US$ 19,005.