Los precios del cobre operaban este jueves cerca de máximos de siete meses, impulsados por el optimismo sobre el crecimiento y la demanda de China, además de los avances en la prolongada disputa comercial entre Washington y Beijing.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) subía un 0.16% a US$ 6,184.5 la tonelada a las 1240 GMT, repunte desde el mínimo de dos años que tocó en septiembre a US$ 5,518.

Los precios del metal utilizado como barómetro de la salud de la economía tocaron los US$ 6,223 por tonelada esta semana, su cota más elevada desde el 8 de mayo.

"Algunos datos robustos de China ilustran la mejoría del panorama y la gente está más esperanzada sobre la situación comercial", dijo una fuente de la industria de los metales. "No es un ambiente completo de apetito por el riesgo, pero las cosas parecen estar mejorando".

China y Estados Unidos están en contacto sobre la firma de la fase uno de su acuerdo comercial, dijo el Ministerio de Comercio chino, que incluye la rebaja de aranceles de Washington a bienes chinos y mayores compras de bienes agrícolas, de energía y manufacturados estadounidenses por parte de Pekín.

China reveló este jueves una nueva lista de exenciones arancelarias para seis productos químicos y de petróleo de Estados Unidos, días después de que las dos mayores economías del mundo anunciaron la fase uno del acuerdo comercial.

La producción industrial china subió un 6.2% interanual en noviembre, superando el consenso de un incremento de 5.0% y acelerándose desde el 4.7% registrado en octubre hasta su ritmo más rápido en cinco meses.

Entre otros metales básicos, los precios del aluminio tocaron su mayor nivel desde el 3 de diciembre a US$ 1,788 la tonelada. El zinc ganaba un 1.1% a US$ 2,327, el plomo perdía un 0.4% a US$ 1,918, el estaño cedía a 0.1% a US$ 17,275 y el níquel subía un 1.6% a US$ 14,095 la tonelada.