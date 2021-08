Los precios del cobre subían este lunes debido a que los inversores aprovecharon los precios más bajos, con expectativas de demanda apoyadas por un recuperación del crecimiento mundial y las necesidades de una economía global con bajas emisiones de carbono.

A las 0945 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2.1% a US$ 9,225 la tonelada, tras el alza de 1.6% de la sesión anterior.

Los precios más que se duplicaron durante un repunte desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021, cuando llegaron a US$ 10,747.50.

“Si uno es un inversionista institucional, debe tener en cuenta los temas de la transición verde y los metales serían un área a la que ir a largo plazo. Tal vez no quisiera comprar cobre a US$ 10,000, pero a US$ 9,000 parece un mejor valor”, dijo el consultor independiente Robin Bhar.

Muchos inversores apuntan al cobre porque sus cualidades conductoras serán necesarias para la expansión de la electrificación en el transporte y la industria en los próximos años.

“Necesitábamos corregir los precios recalentados y ahora estamos evaluando hacia dónde ir a partir de aquí”, sostuvo Bhar. “La gran pregunta es si el cuarto trimestre verá un repunte en la actividad industrial y, por lo tanto, apoyará precios ligeramente más altos”.

La desaceleración del crecimiento económico chino, los temores de un endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y el aumento de los casos de coronavirus habían pesado sobre los metales básicos. La semana pasada el cobre cayó a un mínimo de más de cuatro meses.

Sin embargo, la confianza de los inversores se fortaleció el lunes después de que la actividad comercial en la zona euro creció fuertemente este mes, mostró un sondeo, mientras que China, el principal consumidor de metales, no reportó nuevos casos de COVID-19 por primera vez desde julio.

El mercado mundial de cobre refinado mostró un superávit de 2,000 toneladas en mayo, en comparación con un déficit de 86,000 toneladas en abril, dijo el Grupo Internacional de Estudio del Cobre.