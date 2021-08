Los precios del cobre repuntaban el lunes, impulsados por un dólar más débil, esperanzas de más estímulo en China tras cifras débiles en las fábricas y perspectivas de huelga en Chile.

A las 10:00 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.6%, a US$ 9,782 la tonelada, después de caer un 1% el viernes.

La actividad fabril de China se expandió en julio a su ritmo más lento en 17 meses, según el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) oficial.

“El cobre está siendo respaldado por expectativas de una política fiscal más flexible de China, que se está desacelerando, confirmada por el PMI débil, y también por la escasez de suministros tras las recientes inundaciones en China”, dijo Gianclaudio Torlizzi, de T-Commodity.

“La perspectiva para todos los metales básicos es optimista en agosto, respaldada por un dólar más débil después de los últimos comentarios moderados de la Fed. Existen todas las condiciones para un repunte más alto”, agregó.

Torlizzi sostuvo que había tomado posiciones alcistas en cobre, aluminio y níquel recientemente, con pronósticos de que el cobre vuelva al máximo récord de US$ 10,747.5, que el aluminio trepe a US$ 2,700 y que el níquel suba a US$ 21,000.

El índice dólar retrocedía hacia los mínimos de un mes que tocó la semana pasada, abaratando las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Los trabajadores de Escondida en Chile, la mayor mina de cobre del mundo, rechazaron el sábado la oferta de contrato presentada por la empresa, lo que aumenta el riesgo de una huelga en el yacimiento.