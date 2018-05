Cobre sube ante alivio en tensión comercial entre China y EE.UU.

Los precios del cobre subían el lunes tras reportes que indicaban que la disputa comercial entre Estados Unidos y China estaba "en pausa", lo que pesó más en las evaluaciones de los inversores que el alza del dólar.

A las 1150 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.70% a US$ 6,903 la tonelada, saliendo de su rango acotado de US$ 6,765 a US$ 6,900 en el cuál había cotizado en la última semana.

La guerra comercial de Estados Unidos con China quedó en pausa después de que ambos países acordaron abandonar sus amenazas arancelarias, mientras trabajan en un acuerdo comercial más amplio, dijo el domingo el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin.

Sin embargo, la percepción generalizada de riesgo bajo en los mercados no bastaba para apoyar al níquel, que se vio presionado luego del hundimiento de más de 3% en los precios del mineral de hierro en China.

Por su parte, el índice dólar tocó un máximo de cinco meses, encareciendo a las materias primas para los tenedores de otras divisas.

"El cobre no ha caído significativamente mientras que el dólar ha tenido una buena recuperación en los últimos meses", dijo Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com. "(Nos dice que) la gente está convencida de que la demanda sobrepasará el crecimiento del suministro".