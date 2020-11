Los precios del cobre en Londres subían este viernes en medio de la confianza de los inversores en los fundamentos del mercado, a pesar de la preocupación por el fuerte incremento en los casos de coronavirus en el mundo que podría alterar las animosas perspectivas sobre la demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba 0.5% a US$ 6,969 la onza a las 1048 GMT, después de haber cruzado el umbral de US$ 7,000 esta semana, alcanzando un máximo de dos años y medio de US$ 7,054.

Reino Unido reportó su mayor número de casos diarios de COVID-19 el jueves, mientras que Francia tiene ahora a más personas hospitalizadas que en el auge de la primera ola de la pandemia. Estados Unidos continuó marcando récords de infecciones diarias esta semana.

“A nivel de fundamentos del mercado, el cobre está bien o quizás con perspectivas de más alzas, ya que en general hay un espacio para seguir avanzando por el respaldo de China con su plan de desarrollo económico de cinco años y una menor fricción comercial entre Beijing y Washington”, dijo He Tianyu, analista de cobre de la firma CRU Group.

El contrato del cobre a diciembre en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un aumento de 0.8% a 52,180 yuanes (US$ 7,875.51) por tonelada, al alinearse con las ganancias de la madrugada en Londres por la expectativa de que se distribuya pronto una vacuna exitosa contra el coronavirus.