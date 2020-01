Los precios del cobre subían este jueves a máximos de ochos meses, después de que Estados Unidos y China firmaron un acuerdo inicial sobre comercio para resolver su prolongada disputa arancelaria, lo que elevaba la expectativa de una mayor demanda de metales industriales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba 0.58% a US$ 6,322 la tonelada a las 1221 GMT, después de haber alcanzado previamente los US$ 6,335.50, su mayor nivel desde el 1 de mayo.

"Fundamentalmente, el panorama para el cobre es mucho mejor que el del año pasado, desde el punto de vista macroeconómico todo luce más positivo gracias al acuerdo comercial", dijo Timothy Wood-Dow , analista de BMO Capital Markets.

“Pero mi optimismo conlleva cautela en torno al panorama del 2020 y creo que esto es lo que ya estamos incorporando en los precios ahora”.

Pero aún persisten varios asuntos no resueltos entre las dos mayores economías del mundo, ya que los aranceles siguen vigentes incluso aunque China se ha comprometido a elevar sus compras de bienes y servicios estadounidenses por valor de US$ 200,000 millones.

El impacto negativo de la guerra comercial fue expuesto en los datos más recientes de China divulgados el martes.

Los precios de casas nuevas en China crecieron a su ritmo más débil en 17 meses en diciembre, mientras que los nuevos créditos bancarios descendieron más de lo previsto el mes pasado, aunque en su totalidad los préstamos marcaron un máximo histórico.

En cuanto a otros metales básicos, el aluminio ganaba 0.7% a US$ 1,814 la tonelada; el zinc aumentaba 1.6% a US$ 2,423; el plomo subía 1.7% a US$ 2,033.50; el estaño se afirmaba 1.1% a US$ 17,645; y el níquel sumaba 0.3% a US$ 14,360.