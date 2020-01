Los precios del cobre se mantenían cerca de máximos de ocho meses el martes después de que se dieron a conocer datos comerciales mejores a lo esperado en China, el mayor consumidor del metal, que apuntaron a una modesta recuperación de la demanda.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba 0.3% a US$ 6,273 por tonelada a las 1111 GMT después de trepar un 1.5% el lunes a su mayor nivel desde mayo, a US$ 6,298.50 por tonelada.

Los factores macroeconómicos incluyendo un fortalecimiento del yuan, sólidas cifras de comercio y mejores perspectivas para las relaciones entre China y Estados Unidos están impulsando los precios, dijo el analista de Deutsche Bank Nick Snowdon.

Sin embargo, un mercado físico tibio de cara a las celebraciones del Año Nuevo Lunar este mes “debería limitar el alza en el corto plazo”, añadió.

El mercado podría fortalecerse nuevamente en el segundo trimestre con un impulso de los precios a cerca de los US$ 6,500 por tonelada, señaló el analista.

El níquel en la LME bajaba un 2.6% a US$ 13,725 por tonelada por un aumento en los inventarios registrados de la bolsa a 177,600 toneladas, el mayor nivel desde abril.

El contrato referencial para el aluminio subía 0.1% a US$ 1,799, el zinc caía 1.2% a US$ 2,348.50, el plomo descendía 0.1% a US$ 1,914 y el estaño trepaba 0.3% a US$ 17,425 por tonelada.