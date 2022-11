Los precios del cobre cayeron el jueves después de que la Reserva Federal de Estados Unidos no ofreció una señal clara de que vaya a moverse hacia subidas de tipos menos agresivas, cuando la desaceleración mundial ya está frenando la demanda por metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 2% a US$ 7,478 la tonelada a las 11:00 GMT, tras caer un 0.3% el miércoles.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la batalla contra la inflación requerirá que los costos de los préstamos sigan subiendo y dijo que era “muy prematuro” hablar de cuándo la Fed podría pausar sus subidas.

“El mercado no esperaba que la Fed siguiera siendo tan obstinadamente agresiva. Los precios se han visto afectados hoy. En los próximos días, los mercados de renta variable y de materias primas probablemente seguirán bajo presión mientras todo se ajusta a esta larga política de tasas”, dijo Tom Price, jefe de estrategia de materias primas de Liberum.

“Tenemos la robusta subida de tasas de la Fed prorrogada un mes más, la economía china se contrae y la guerra de Rusia continúa. Para mí, todo eso es bastante bajista para las materias primas”.

El contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0.4% hasta los 63,350 yuanes (US$ 8,669.65) la tonelada.

“En lo interno (en China), la epidemia ha impactado repetidamente en la economía, y el pronóstico macro general sigue siendo bajista”, dijo Jinrui Futures en una nota.

China registró 3.200 casos locales diarios de COVID-19 el 2 de noviembre, el más alto en dos meses y medio.

El zinc de la LME cedió un 3% a US$ 2,665 la tonelada después de que los inventarios disponibles de la LME -los que no están destinados a retiro- se dispararan un 59% hasta las 36,625 toneladas, según los datos de la LME.

Entre otros metales, el aluminio de la LME bajaba un 1% a US$ 2,228 la tonelada, el níquel perdía un 2.4% a US$ 23,555, el plomo caía un 1.3% a US$ 1,963 y el estaño retrocedía un 1.2% a US$ 17,820.

Con información de Reuters