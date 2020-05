Los precios del cobre caían el lunes a mínimos de casi dos semanas, ante una renovada preocupación por la reducción de la demanda en China y otros mercados clave debido a la pandemia del coronavirus, en momentos en que algunos países productores relajan las restricciones a la actividad de extracción.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 0.57% a US$ 5,081 por tonelada a las 1120 GMT. Los precios del metal usado en la construcción y la energía tocaron previamente en el día los US$ 5,060, un piso no visto desde el 22 de abril.

“El mercado está reconociendo que pasará un largo tiempo antes de que la situación del crecimiento de la demanda de metales alcance un equilibrio en una comparación interanual”, dijo Kax Layton, analista de Citi.

Más de 3,52 millones de personas se han infectado con el coronavirus en el mundo y unas 246.910 han muerto, de acuerdo a un recuento de Reuters.

La actividad fabril se vio devastada en todo el mundo en abril, de acuerdo a sondeos entre empresas, y el panorama sigue siendo sombrío ya que los confinamientos frenaron la producción global y arruinaron la demanda.

Una serie de sondeos entre gerentes de compras (PMI) de IHS Markit en Asia y Europa publicados el lunes mostraron una contracción mucho más profunda en abril que en el mes anterior, y muchas economías sufrieron bajas a mínimos históricos mientras que otras presentaron caídas hasta los niveles de la crisis financiera del 2008.

La producción fabril, la inversión, la construcción y los datos sobre créditos de China de mayo serán observados con especial atención por los inversores en busca de más señales sobre la demanda de la segunda mayor economía del mundo, que representa cerca de la mitad del consumo mundial de metales industriales.