El cobre, que se disparó a un récord en mayo, enfrentará otro año volátil a medida que disminuya la escasez de oferta mundial y la desaceleración del mercado inmobiliario de China afecte la demanda, dijo BOCI Global Commodities UK

El mercado del cobre se está estabilizando un mes después de que una contracción sin precedentes de la oferta golpeara su comercio. Pero los inventarios globales se encuentran estancados en su nivel más bajo desde la crisis financiera del 2008, lo que, junto con una escasez mundial de energía, respaldará los precios del cobre en niveles elevados, dijo Fu Xiao , jefe de estrategia de productos básicos en la unidad del principal banco chino.

“El cobre enfrentará volatilidad durante los próximos seis a 12 meses”, dijo Fu en una entrevista, y pronosticó que los precios oscilarán entre US$ 9,000 y US$ 12,000 la tonelada.

La creciente preocupación por el destino del mercado inmobiliario de China, que representa una parte sustancial del consumo de cobre, se verá compensada por el gasto en infraestructura en China, Europa y Estados Unidos, dijo Fu . “La demanda estará ahí”, dijo.

Los precios se dispararon a un nuevo récord este año como parte de un repunte generalizado de productos básicos impulsado por la recuperación económica de la pandemia y a medida que la transición energética de los combustibles fósiles refuerza las perspectivas de demanda. Pero su trayectoria desde aquí ha generado puntos de vista dramáticamente diferentes.

Goldman Sachs Group Inc. ha dicho que los precios podrían subir a US$ 12,000 la tonelada el próximo año, muy por encima del récord actual de US$ 10,747.50, ya que las existencias se encuentran en “niveles críticamente bajos”.

Shanghai Metals Market, una firma de investigación china, pronostica una caída a un promedio de US$ 8,600 la tonelada debido a la desaceleración inmobiliaria de China y al ajuste monetario de los bancos centrales de todo el mundo.