El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se encaminaba el viernes a su tercera semana seguida de ganancias, en una sesión en la que la mayoría de metales industriales subía animada por el tono positivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las negociaciones comerciales con China.

El mandatario dijo el jueves que las conversaciones con Pekín “avanzan bien”, incluso a pesar de que funcionarios chinos insistieron en que ambas partes deben levantar algunos aranceles para cerrar la “fase uno” de un pacto.

A las 1015 GMT, el cobre a tres meses en la LME ganaba un 0.5%, a US$ 5,917.50 la tonelada, mientras que el contrato del metal rojo para enero más comerciado en la Bolsa de Futuros de Shanghái concluyó la sesión con un alza del 0.3%, a 47,320 yuanes (US$ 6,722.64) la tonelada.

Las señales dispares sobre las negociaciones comerciales han mantenido la cautela entre los inversores esta semana, ya que el 15 de diciembre está previsto que entre en vigor una nueva ronda de aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de US$ 156,000 millones de si no se firma un pacto.

Los inversores estarán atentos también a los datos económicos chinos que se conocerán la semana próxima, después de que la actividad fabril de la segunda mayor economía mundial mostró inesperadas señales de mejora en noviembre.

Entre otros metales preciosos, el paladio cotizaba estable a US$ 1,871.34, el platino operaba sin cambios a US$ 896.63 y la plata cedía un 0.3% a US$ 16.89.