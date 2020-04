El precio del cobre subía el viernes a un máximo de un mes por los planes de reapertura de la economía estadounidense y señales de recuperación en la producción industrial en China, a pesar de que la actividad en el mayor consumidor mundial de metales se contrajo en el primer trimestre.

A las 10:30 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1%, a US$ 5,193.50 la tonelada. Así, el metal, usado como medida de salud económica, se encaminaba a su mayor ganancia semanal desde febrero de 2019.

“Ya hemos visto lo peor en China, asumiendo que no hay mayores brotes (de coronavirus), por eso pienso que los mercados están felices de poder trazar una línea, al menos en China”, dijo Timothy Wood-Dow, analista de BMO Capital Markets.

La producción fabril china registró una caída menor de lo esperado en marzo, lo que sugiere que el alivio fiscal y crediticio a las firmas afectadas por el virus está ayudando a reactivar partes de la economía cerradas desde febrero.

En general, la economía china se contrajo por vez primera en el primer trimestre desde que hay registros. La lectura tuvo también un declive algo mayor de lo esperado.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó las pautas para que los estados del país vayan saliendo de forma gradual del aislamiento, lo que fue recibido con alegría por los mercados.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME ganaba un 0.8%, a US$ 1,524 la tonelada; el zinc operaba estable a US$ 1,938; el plomo cedía un 1.3%, a US$ 1,672; el estaño sumaba un 0.7%, a US$ 15,060; y el níquel trepaba un 1.7%, a US$ 11,960.