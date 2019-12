Los precios del cobre tocaron un máximo de siete meses este viernes y se encaminaban a su quinta alza semanal consecutiva después de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China despejó algunas de las preocupaciones sobre la salud de la economía global.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) perdía un 0.5% a US$ 6,186 la tonelada a las 11:15 GMT, después de tocar los US$ 6,235.50, su mayor nivel desde el 7 de mayo. Hasta el momento, acumula un avance de un 1% en la semana y de más de un 5% en el mes.

“El cobre tuvo una buena racha y está aguantando”, dijo el analista Daniel Briesemann de Commerzbank, agregando que el optimismo luego de que Washington y Beijing acordaron la “fase uno” de su acuerdo comercial impulsó a los metales básicos y dará apoyo a los precios por algún tiempo.

Agregó, sin embargo, que la “fase dos” sería más difícil de lograr y que el crecimiento económico global se debilitaría más el próximo año, lastrando al cobre a unos US$ 5,500 a mediados de 2020.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que Washington y Beijing firmarían la fase uno del acuerdo a comienzos de enero.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por una gran mayoría un nuevo acuerdo comercial de Norteamérica que mantiene casi intacto el flujo de US$ 1.2 billones en bienes entre México, Canadá y Estados Unidos.

Fitch Solutions dijo en una nota que el cobre promediaría US$ 5,700 la tonelada en 2020, una baja respecto a los US$6.000 de este año, debido a la persistente debilidad económica global.

Entre otros metales básicos, el aluminio ganaba un 0.4% a US$ 1,804 la tonelada, el zinc subía un 0.1% a US$ 2,326.50, el níquel trepaba un 0.5% a US$ 14,240 y el plomo avanzaba un 0.2% a US$ 1,923. En tanto, el estaño bajaba un 0.7% a US$ 17,255. Todos se dirigían a anotar un alza semanal.