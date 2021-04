El cobre subía este viernes, situándose justo por debajo del nivel de US$ 10,000 que rompió brevemente un día antes, ya que algunos especuladores aseguraban ganancias mientras que otros aumentaban posiciones alcistas.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0.1% a US$ 9,895 la tonelada a las 1040 GMT, extendiendo cinco sesiones de ganancias. El metal industrial llegó a los US$ 10,008 el jueves, cerca del récord histórico de US$ 10,190 alcanzado en febrero de 2011.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que ha ganado un 27% en lo que va de 2021, estaba en camino de lograr su decimosegunda ganancia mensual en los últimos 13 meses, impulsado por el optimismo en torno a las perspectivas de una rápida recuperación económica mundial, así como por un suministro más ajustado.

Los precios del cobre cayeron inicialmente este viernes, pero luego se unieron a las ganancias de otros activos de riesgo, como las acciones mundiales, que se mantuvieron cerca de máximos históricos, impulsados por datos sólidos de Estados Unidos y la promesa de la Reserva Federal de respaldar la economía.

“Ha habido una pequeña toma de ganancias en el cobre, estamos entrando en la temporada de feriados en China”, dijo Robert Montefusco de la corredora Sucden Financial.

Las bolsas de China estarán cerradas del 3 al 5 de mayo por el receso del Día del Trabajo, mientras que la LME estará cerrada el 3 de mayo por un feriado bancario.

“Pero la gente todavía parece bastante optimista. Hay muchas conversaciones de tono alcistas por parte de los bancos y las corredoras sobre los objetivos de energía verde”, dijo Montefusco.

Citibank dijo esta semana que hay una buena posibilidad de que el cobre alcance los US$ 12,000 la tonelada en los próximos tres a seis meses.

El aluminio en la LME subía un 0.8% a US$ 2,436 la tonelada, el plomo avanzaba un 1.2% a US$ 2,142, el níquel trepaba un 2% a US$ 17,605, el estaño añadía un 1.8% para llegar a US$ 28,995, mientras que el zinc bajaba 0.1% hasta US$ 2,916.50.