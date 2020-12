Pan Pacific Copper (PPC), el principal proveedor de cobre de Japón, pronostica que el precio del metal oscile entre US$ 6,500 y US$ 7,000 la tonelada en el 2021, frente a los US$ 7,850 actuales, dado que la recuperación de la demanda es limitada y el mercado registrará un superávit, dijo un ejecutivo de la firma.

PPC, propiedad conjunta de JX Nippon Mining & Metals y Mitsui Mining and Smelting, proyecta que el consumo y suministro global de cobre refinado aumentará en 3.3% y 2.6% respectivamente en el 2021 a partir de este año, dijo Naoki Kojima, gerente general de PPC para marketing.

PPC prevé que el mercado mundial de cobre refinado vea un superávit de 121,000 toneladas el próximo año, frente a un excedente de 291,000 toneladas este año.

“La demanda en el 2021 superará el nivel de este año, ya que los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas de estímulo para impulsar la economía”, dijo Kojima.

“Pero no volverá al nivel del 2019, ya que la pandemia de COVID-19 seguirá pesando sobre la demanda en el primer semestre”

La semana pasada, los precios del cobre en Londres extendieron a US$ 7,973.5 -máximo desde febrero del 2013- su fuerte recuperación desde los mínimos de marzo de US$ 4,371.

PPC considera que los precios actuales no reflejan los fundamentos y que la subida es exagerada. “El rango comercial razonable el próximo año estará entre US$ 6,500 y US$ 7,000 la tonelada”, afirmó Kojima.

En noviembre, el principal productor de cobre, la chilena Codelco, acordó sus primas a plazo el 2021 con un importante comprador chino a US$ 88 la tonelada, manteniéndose estable en el nivel de este año.